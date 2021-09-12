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سمية الخشاب في مواجهة «أبلة فاهيتا»

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سمية الخشاب في مواجهة «أبلة فاهيتا» سمية الخشاب في مواجهة «أبلة فاهيتا»

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انتهت الفنانة سمية الخشاب من تسجيل أغنية جديدة من المقرر أن تعرض ضمن حلقة تقوم بتسجيلها، الليلة، مع برنامج «أبلة فاهيتا»، والمقرر أن يتم عرضها قريبًا عبر شاشة قنوات ON E .

وعادت سمية الخشاب من سفرها إلى البرتغال، أمس الأول، بعد حضور الاحتفال بعيد ميلاد قنوات mbc الـ30، وشاركها من آسر ياسين ويسرا ونجلاء بدر، وظافر عابدين، والإعلامي معتز الدمرداش، وأمينة، مشيرة إلى أنهااستمعت بتلك الرحلة مع كل أصدقائي.

وشارك في الحفل عدد من نجوم الإعلامي من بينهم نشوي الرويني، ونيشان، ورزان مغربي، ومهيرة عبدالعزيز، وفاطمة بن حوحو.

المصرى اليوم

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