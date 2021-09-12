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سحب 2960 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

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سحب 2960 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة سحب 2960 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

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تمكنت الأجهزة المختصة، اليوم الأحد، من سحب 2960 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك من خلال حملات على الطرق السريعة والفرعية في القاهرة والمحافظات عقب انتهاء المهلة الأخيرة في 30 مارس الماضي، وذلك عقب قرار وزارة الداخلية عودة العمل بالفترة المسائية في وحدات المرور المختلفة عقب انتهاء المدة المحددة الخاصة بتركيب الملصق الإلكتروني وقبل أسبوعين من تطبيق العقوبات التي تصل للحبس والغرامة.

كانت «المصري اليوم» نشرت تفاصيل البدء في تطبيق «السحب الإداري» لرخص السيارات على الطرق السريعة والفرعية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، بعد أن انتهت المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الداخلية لتركيب الملصق الإلكتروني، وهى 30 مارس الماضي، وبعدها يتوجه «المسحوبة» رخصته إلى إدارة المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني مقابل 150 جنيهًا.

كانت «الداخلية» أعلنت أنه سيتم تطبيق عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني بداية من 18 سبتمبر الجاري.

المصرى اليوم

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