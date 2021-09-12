انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية بشمال سيناء

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انتظمت امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية بشمال سيناء اليوم الأحد وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة .

وأكد محسن أبوالقاسم، رئيس الادارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، على انتظام الامتحانات في مختلف اللجان على مستوى المحافظة، ويؤديها 289 طالبا وطالبة ( 209 طلاب بالقسم الأدبى، و80 طالبا وطالبة بالقسم العلمي.

وأعلن أن امتحانات اليوم يؤديها طلاب القسم الأدبى في مادة: الفلسفة والمنطق لمدة ساعتين، ويؤدى طلاب القسم العلمى الامتحان في مادتى: الديناميكا لمدة ساعتين والتوحيد لمدة ساعتين أخرتين .

ومما يذكر أن اللجان موزعة على: العريش والشيخ زويد وبئر العبدووسط سيناء .

ويذكر أيضا أن الامتحانات بالثانوية الأزهرية تجرى على مدار فترتين يوميا، وتستمر حتى يوم 14 سبتمبر الجارى .