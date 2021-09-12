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الأمم المتحدة تهنئ بإصدار استراتيجية حقوق الإنسان

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الأمم المتحدة تهنئ مصر بإصدار استراتيجية حقوق الإنسان الأمم المتحدة تهنئ بإصدار استراتيجية حقوق الإنسان

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هنأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ، اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمى على تويتر، مصر، بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر، الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وأكد الرئيس أن الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها: أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطا وثيقا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع، وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات، كما أن الالتزام بصون الحقوق والحريات وتعزيز احترامها، يتحقق من خلال التشريعات، والسياسات العام، وكذلك ما تقوم به مختلف المؤسسات والآليات الوطنية من إنفاذ لتلك التشريعات والسياسات.

المصرى اليوم

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