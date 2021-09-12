«وفاة أخته إيمان خيري شلبي».. الحزن يخيم على المخرج إسلام خيري

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أعلن المخرج إسلام خيري، وفاة شقيقته إيمان خيري شلبي، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر لها صورة وعلق عليها: «إنا لله وإنا اليه راجعون، توفت إلى رحمه الله أختي وحبيتي أغلى الناس إيمان خيري مع السلامة يا حبيبتي وربنا يجمعنا على خير».

وإيمان خيري شلبي هي الابنة الصغرى للروائي الراحل خيري شلبي.

ومن المعروف أن إسلام هو مخرج مسلسلات الكبير، فرق توقيت، سجن النسا، والكابوس، عشم إبليس، فرق توقيت، سيدنا السيد، وكان آخرها الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق «جمجوم وبم بم»، وعمل كمساعد مخرج بأفلام هامة منها عسل أسود و1000 مبروك، أسف على الازعاج، خارج على القانون، كدة رضا.