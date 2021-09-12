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نجران.. تخصيص مدرستين لتلقي لقاح كورونا للطلاب والطالبات بـ"يدمة"‎‎

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نجران.. تخصيص مدرستين لتلقي لقاح كورونا للطلاب والطالبات بـ"يدمة"‎‎ نجران.. تخصيص مدرستين لتلقي لقاح كورونا للطلاب والطالبات بـ"يدمة"‎‎
الحضور دون موعد مسبق شرط إحضار بطاقة الهوية الوطنية أو كارت العائلة

نجران.. تخصيص مدرستين لتلقي لقاح كورونا للطلاب والطالبات بـ

برعاية مدير عام التعليم بمنطقة نجران، فهد بن صالح بن عقالا، ينفّذ قسم الشؤون المدرسية بمكتب التعليم بمحافظة يدمة، حملة لقاح كورونا للطلاب والطالبات.

ويأتي ذلك بالتعاون مع مستشفى يدمة العام، عبر تخصيص مدرستين للبنين والبنات لتلقي الطلاب والطالبات لقاح كورونا، في مدرسة البراء بن مالك للبنين، وابتدائية يدمة للبنات من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 3 مساءً من يوم الاثنين الموافق 6/ 2/ 1443هـ.

ودوّن قسم الشؤون المدرسية بمكتب التعليم بيدمة ملاحظات هامة، للحضور بدون موعد مسبق، وإحضار بطاقة الهوية الوطنية أو كارت العائلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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