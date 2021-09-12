للرجال والنساء والمعاقين.. منظومة خدمات متناغمة بـ "توسعة الحرم الشمالية"

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إجراءات احترازية وتهيئة مصليات وتنظيم حسب الاشتراطات والتدابير الوقائية

كثّفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للتوسعة الشمالية، جهودها اليومية لضمان أداء سير الأعمال بالشكل الصحيح لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأوضح المدير العام للتوسعة الشمالية المهندس وليد المسعودي؛ أن الإدارة تعمل على الاستعداد الدائم وتنسيق الجهود بين كافة الجهات ذات العلاقة لخدمة رواد بيت الله الحرام؛ حيث قامت الإدارة بمتابعة سير الأعمال والتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتهيئة المصليات وفق معايير التباعد الجسدي بين المصلين حسب الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية المعمول بها بالحرمين الشريفين للحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام.

وبيّن أن الإدارة تشرف على تنظيم دخول وخروج المصلين من وإلى مبنى التوسعة عبر الأبواب من الجهة الغربية ووضع الكاميرات الحرارية لقياس درجة الحرارة للتأكّد من سلامتهم وتحديد المصليات الأمامية للرجال والمصليات الخلفية للنساء وتوجيه ذوي الإعاقة للمصليات الخاصة بهم والتأكد من تشغيل السلالم الكهربائية لنقلهم للأدوار العلوية ومراقبة تشغيل نظام التكييف وسلامة الإضاءة والصوت وأعمال النظافة والتعقيم وسقيا زمزم وسط منظومة متكاملة ومتناغمة وتعاون مستمر بين الإدارات ذات العلاقة.

واختتم "المسعودي"؛ حديثه بأن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قِبل وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، داعياً الله -عزّ وجلّ- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-خير الجزاء على جهودهم ودعمهم الدائم للحرمين الشريفين.