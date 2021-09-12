أمير توفيق: قيدنا أجايي في قائمة الانتظار.. وهذا مصير سعد سمير وعبدالمنعم

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أكد أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، أنهم قاموا بقيد النيجيري جونيور أجايي في قائمة الانتظار خلال الموسم المقبل.

وقال توفيق في تصريحات تلفزيونية: «كل ما تردد عن فسخ التعاقد مع أجايي غير صحيح ولم يحدث أي جلسات معه من الأساس في هذا الشأن».

وتابع: «أجايي لاعب مهم ومن العناصر القديمة التي شاركت في حصد العديد من البطولات».

وأضاف: «لم نتلقى أي عروض رسمية لسعد الدين سمير حتى الآن، واللاعب في قمة الإلتزام والاخلاص مع الفريق»، مؤكدًا: «سعد سمير لن يرحل عن الفريق».

وأشار: «ما تردد عن رحيل المدافع الشاب محمد عبدالمنعم إلى نادي فيوتشير غير صحيح»، مشيرًا:«الأهلي يمتلك إسكواد مميز في الوقت الحالي ومتكامل في مختلف المراكز».