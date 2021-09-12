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حمادة أنور لسيد عبدالحفيظ؛ «هو الدوري ابن الأهلي مش عاوز حد ياخده!»

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حمادة أنور لسيد عبدالحفيظ؛ «هو الدوري ابن الأهلي مش عاوز حد ياخده!» حمادة أنور لسيد عبدالحفيظ؛ «هو الدوري ابن الأهلي مش عاوز حد ياخده!»

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وجه حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي السابق، رسائل إلى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ويأتي ذلك بعد حلقته في برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية «صدى البلد».

وقال حمادة أنور، في بثه على صفحته: «تابعت مقتطفات من حلقة سيد عبدالحفيظ، مع أحمد موسى، شعرت أن سيد، (بيلقح) بالكلام، ويتعمد توصيل رسائل بين السطور، وهذا لا يليق بمدير الكرة بالأهلي».

وأضاف: «هو الزمالك عندما فاز ببطولة على الدوري، عمل كارثة في البلد، هجوم كبير على ابراهيم عيسى، وشطب عضويته من النادي الأهلي بعد حلقته مع حسين لبيب، رئيس الزمالك، وهجوم على الاعلامي عمرو اديب بعدما استضاف شيكابالا، هو في ايه هو الزمالك مش نادي مصري !».

وتابع: «الزمالك عندما فاز بالدوري قال الدوري موجه، موجه من مين؟ انت لم تفز في مبارياتك ليه، ليه مش عاوز تعترف أن لديك اخطاء فنية أدت إلى خسارة الدوري، ايه المشكلة انك تقول ان لاعبي الاهلي مجهدين بعدما قدموا موسمًا كبيرًا وشاركوا في أكثر من بطولة».

وواصل: «هو الدوي حكر على النادي الاهلي؟، الزمالك يحترم الأهلي وجماهيره ومجلس إدارته، ولكن يجب أيضًا أن يحترم الفريق الاحمر الزمالك»، مضيفًا :«اذا لم تحترم نادي الزمالك بتهنئته على الفوز بالبطولة، الزمالك لن يحترمك».

وأكمل: «أنت اللي بتعمل تعصب في الشارع المصري بين الجماهير، انا ماخدتش ابنك، انا حصلت على بطولة الدوري اللي أي نادي من الممكن أن يحصل عليها سواء بيراميدز أو الإسماعيلي».

المصرى اليوم

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