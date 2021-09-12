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العثور على الطفلة إلهام بعد تغيبها 10 ساعات في قنا

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العثور على الطفلة إلهام بعد تغيبها 10 ساعات في قنا العثور على الطفلة إلهام بعد تغيبها 10 ساعات في قنا

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عثر أهالي مدينة قنا على الطفلة إلهام عبدالرحيم، 11 عاما، المبلغ باختفائها نحو 10 ساعات بعد أن خرجت لشراء بعض الاحتياجات من السوبر ماركت بمنطقة عمر أفندي.

وتقدمت أسرتها بتحرير محضر بقسم شرطة قنا بتغيبها وبعد ساعات من البلاغ وانتشار صورتها عثر عليها داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة قنا، وتبين قيام أحد الأشخاص بنقلها للمستشفى بعد أن عثر عليها مغشيا عليها.

وانتقل فريق من المباحث ضم كلا من: الرائد بسام حمزة معاون مباحث قسم قنا برئاسة المقدم محمد فراج رئيس المباحث بإشراف اللواء طارق يحيى مدير المباحث الجنائية لمكان المستشفى لكشف ملابسات الواقعة.

المصرى اليوم

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