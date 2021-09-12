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«وحش الكون راجع».. أحمد العوضي يغازل ياسمين عبدالعزيز على الهواء

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«وحش الكون راجع».. أحمد العوضي يغازل ياسمين عبدالعزيز على الهواء «وحش الكون راجع».. أحمد العوضي يغازل ياسمين عبدالعزيز على الهواء

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علق الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز على شائعات انفصالهما التي تم تداولها في الفترة الماضية، قائلًا: «متعودين على الإشاعات دي وبتطلع كل يوم أننا انفصلنا وفي مشاكل».

واضاف «العوضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «ON»، مساء السبت: «موضوع السفر وليه مسافرتش معاها الفكرة أن سويسرا كانت بتتطلب الحصول على الجرعتين من لقاح كورونا وياسمين كانت متطعمة وحاصلة على الجرعتين وأنا كنت حصلت على جرعة والثانية كان موعدها 22 أغسطس، هتبقى أنانية مني لو قولتلها استني أخد الجرعة الثانية وجاي معاكي».

وتابع العوضي: «أحنا مكناش في موقف الناس هتقول ايه والناس مش هتقول ايه كلنا كنا بنتكاتف عشان ننقذ مراتي وأنها تعدي من المحنة، أخدت اللقاح يوم 22 أغسطس ويوم 25 كنت عندها».

وأكمل: «الحمدلله ياسمين تعافت تمامًا ومجرد يومين نقاهة وهنرجع »، موجهًا رسالة لزوجته ياسمين عبدالعزيز على الهواء: «وحش الكون راجع وإن شاء الله هتبقى أحسن من الأول وترجع لشغلها».

المصرى اليوم

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