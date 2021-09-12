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أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن النادي الأبيض اقترب من حسم بعض الصفقات لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال حمادة أنور، في فيديو بثه على صفحته: «نادي الزمالك اقترب من حسم التعاقد مع أحمد أيمن منصور ونبيل عماد دونجا، لاعبا نادي بيراميدز، خلال الميركاتو الصيفي الجاري».

وأضاف: «عبدالله السعيد، صانع ألعاب نادي بيراميدز، بنسبة كبيرة، سيكون متواجدًا مع نادي الزمالك، في الموسم المقبل»، مضيفًا:«مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب ومعه المسؤولين عن كرة القدم، يضغطون بقوة لحسم تلك الصفقات قبل انطلاق معسكر الاعداد للموسم الجديد».

وواصل: «الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك يرغب في وجود جميع اللاعبين الجدد معه في معسكر الإعداد للموسم الجديد، وتجهيزهم لمباراة أسوان في قبل نهائي كأس مصر والمباراة النهائية حال الوصول لنهائي البطولة، خاصة أنه يسعى للتتويج بها».

وأشار: «الزمالك على أعتاب التعاقد مع مهاجم أجنبي قوي، لن أفصح عن اسم المهاجم في الوقت الحالي، وذلك لحين الاقتراب بشكل كبير من حسم الصفقة».