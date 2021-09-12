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«الدكتور قال 3 ساعات وهتموت».. العوضي يكشف سرا عن مرض ياسمين عبدالعزيز

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«الدكتور قال 3 ساعات وهتموت».. العوضي يكشف سرا عن مرض ياسمين عبدالعزيز «الدكتور قال 3 ساعات وهتموت».. العوضي يكشف سرا عن مرض ياسمين عبدالعزيز

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شن الفنان أحمد العوضي هجوماً حاداً على الطبيب الذي أفشى أسرارًا عن حالة زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مؤكدا أنه ليس من الفريق الطبي المعالج لحالتها، وارتكب جريمة وخالف أخلاق المهنة.

واضاف «العوضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «ON»، أن هذا الطبيب ادعى أن العملية التي أُجريت لزوجته كانت دقيقة للغاية، وما حدث لها مضاعفات طبيعية، قائلا:«طب لما هي عملية دقيقة، إزاي الطبيب المعالج اللي إنت مسميه طبيب الأجيال يقولها هاتخرجي بعد يومين من المستشفى في حين إن المضاعفات كانت تقتلها».

وتابع العوضي: «لو كانت بتعمل عملية لوز كانت هتقعد أسبوع في المستشفى مش يومين، لما نتكلم نتكلم بعقل ولما تخرج تتكلم عن حالة مريضة لا حول ولا قوة لها، في فراش المرض، في العناية المركزة».

وأضاف: «وأنا وقتها مارضيتش اطلع أرد لأن مكنش فيه حاجة شغلاني غير إني أطمن على ياسمين، زي ما شكرت الأطباء اللي أنقذوها، سأتخذ الإجراءات القانونية ضد الطبيب المعالج المهمل، وكذلك الطبيب مفشي الأسرار».

وتابع: «طبعًا المقصر لازم يأخد جزاءه، وأنا هتحرك قانونًا وأنا أثق في عدالة القضاء المصري، عندما عرضت الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز بعد إصابتها بالمضاعفات على الدكتور هشام الكيلاني، وقال لي لازم نلحقها دي 3 ساعات وممكن تموت، وألاقي الطبيب المعالج بيقول لي حالة واردة بنسبة 15%».

المصرى اليوم

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