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أمير توفيق: لن نضم صفقات جديدة ولا نتفاوض مع حراس مرمى

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أمير توفيق: لن نضم صفقات جديدة ولا نتفاوض مع حراس مرمى أمير توفيق: لن نضم صفقات جديدة ولا نتفاوض مع حراس مرمى

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أكد أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، أنهم أغلقوا باب الانتقالات الصيفي في الموسم الجاري.

وقال أمير توفيق في تصريحات تلفزيونية: «سنكتفي بالصفقات الجديدة التي تعاقدنا معها وتلبية احتياجات الجهاز الفني».

وأوضح: «لا يوجد تفاوض مع حراس مرمى جدد في الوقت الحالي»، مؤكدًا: «لن يتم ضم أي حارس خلال الميركاتو الصيفي الجاري».

يذكر أن الأهلي دعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع الجنوب افريقي بيرسي تاو، والموزمبيقي لويس ميكيسيوني وحسام حسن مهاجم سموحة وكريم فؤاد ظهير أيمن نادي النجوم، بالإضافة إلى عودة الثنائي احمد عبدالقادر وعمار حمدي، لصفوف الفريق.

المصرى اليوم

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