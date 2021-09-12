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حلبية يكشف تطورات تعاقد المصري مع خليفة علي ماهر

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حلبية يكشف تطورات تعاقد المصري مع خليفة علي ماهر حلبية يكشف تطورات تعاقد المصري مع خليفة علي ماهر

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كشف عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدي، أن هناك مفاوضات بالفعل مع التونسي معين الشعباني المدير الفنى السابق للترجى التونسى، لكي يتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل خلفًا لعلي ماهر، الذي تقدم باستقالته من تدريب الفريق.

وقال عدنان حلبية، في تصريحات تلفزيونية: «نفاوض معين الشعباني، لكنه لم يوقع رسميا حتى الأن»، مضيفًا: «مجلس المصرى حريص على اختيار مدرب كبير يليق باسم المصرى واللاعبين السوبر الذين تم ضمهم للفريق بهدف المنافسة على لقب الكونفدرالية».

وأشار: «بديل معين الشعبانى، حال فشل التعاقد معه سيكون مدرب اوروبى كبير، لافتا إلى ان البرتغالى فييرا المدير الفنى السابق للزمالك كان في الصورة في الفترة الماضية.

المصرى اليوم

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