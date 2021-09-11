سيراميكا كليوباترا يحسم ثاني صفقاته الصيفية

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نجح مسؤولو نادي سيراميكا كليوباترا، في التعاقد مع جمال السعيد، صانع ألعاب فريق الجزيرة الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد سيراميكا كليوباترا، مع جمال السعيد، لمدة 4 سنوات مقبلة، وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه لسيراميكا، في حضور معتز البطاني، مدير الكرة وهيثم شعبان، المدير الفني، وعمر سعد ومحمد سلامة، وكلاء اللاعب.

ويعد جمال السعيد، هو ثاني صفقات سيراميكا كليوباترا، خلال الميركاتو الصيفي، بعد أن تعاقد مع باسم مرسي، مهاجم الزمالك، لمدة 3 سنوات مقبلة.

ويسعى نادي سيراميكا كليوباترا، لتدعيم صفوفه بصفقات مميزة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لتساعده على التواجد في المربع الذهبي في الموسم المقبل.