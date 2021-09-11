أخبار عاجلة

فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة» -
بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس -
«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير -
الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما -
سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي» -
اليوم السبت .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان سماع الدولي -
«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤ -
مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر الآن السبت 18 - 9 - 2021 (لحظة بحلظة) -
تركي آل الشيخ يرد على تصريحات حسين لبيب -
«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

سيراميكا كليوباترا يحسم ثاني صفقاته الصيفية

Print
سيراميكا كليوباترا يحسم ثاني صفقاته الصيفية سيراميكا كليوباترا يحسم ثاني صفقاته الصيفية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نجح مسؤولو نادي سيراميكا كليوباترا، في التعاقد مع جمال السعيد، صانع ألعاب فريق الجزيرة الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد سيراميكا كليوباترا، مع جمال السعيد، لمدة 4 سنوات مقبلة، وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه لسيراميكا، في حضور معتز البطاني، مدير الكرة وهيثم شعبان، المدير الفني، وعمر سعد ومحمد سلامة، وكلاء اللاعب.

ويعد جمال السعيد، هو ثاني صفقات سيراميكا كليوباترا، خلال الميركاتو الصيفي، بعد أن تعاقد مع باسم مرسي، مهاجم ، لمدة 3 سنوات مقبلة.

ويسعى نادي سيراميكا كليوباترا، لتدعيم صفوفه بصفقات مميزة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لتساعده على التواجد في المربع الذهبي في الموسم المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حسين لبيب : الأهلي لديه أموالا لأنه يعمل بصورة صحيحة عكس الزمالك

حسين لبيب : الأهلي لديه أموالا لأنه يعمل بصورة صحيحة عكس الزمالك

حسين لبيب: الزمالك كان يعيش على أموال تركي آل الشيخ.. والنادي الآن بلا موارد

حسين لبيب: الزمالك كان يعيش على أموال تركي آل الشيخ.. والنادي الآن بلا موارد

رسالة نارية من أمير مرتضى منصور إلى لجنة الزمالك .. وبعض الإعلاميين

رسالة نارية من أمير مرتضى منصور إلى لجنة الزمالك .. وبعض الإعلاميين

الزمالك يتمنى الشفاء العاجل لمحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري

الزمالك يتمنى الشفاء العاجل لمحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري