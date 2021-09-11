بث مباشر .. موعد مشاهدة ليفربول محمد صلاح ضد ليدز في الدوري الإنجليزي

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يلتقي فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري ليفربول مع نظيره ليدز يونايتد في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد 12-9-2021 ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

يواجه ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره ليدز يونايتد عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة - السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الأسبوع الرابع من منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة قنوات بين سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة ليفربول محمد صلاح ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج اليوم الأحد 12-9-2021 اضغط هنــــا

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون

خط الوسط: هندرسون - إليوت - فابينيو

خط الهجوم: محمد صلاح - ماني - جوتا

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - ليدز يونايتد الأحد 12 سبتمبر 2021،

5.30 مصر، 6.30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ايلاند روود