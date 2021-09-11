أخبار عاجلة

فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة» -
بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس -
«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير -
الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما -
سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي» -
اليوم السبت .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان سماع الدولي -
«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤ -
مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر الآن السبت 18 - 9 - 2021 (لحظة بحلظة) -
تركي آل الشيخ يرد على تصريحات حسين لبيب -
«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اليمنية: الهجوم على ميناء المخا يُعدُّ تحديًا صارخًا لجهود إنهاء الحرب

Print
الحكومة اليمنية: الهجوم على ميناء المخا يُعدُّ تحديًا صارخًا لجهود إنهاء الحرب اليمنية: الهجوم على ميناء المخا يُعدُّ تحديًا صارخًا لجهود إنهاء الحرب
دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإدانة الجرائم الحوثية واتخاذ موقف حازم إزاءها

الحكومة اليمنية: الهجوم على ميناء المخا يُعدُّ تحديًا صارخًا لجهود إنهاء الحرب

قالت اليمنية إن الهجوم الذي شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اليوم على ميناء المخا يُعدُّ تحديًا صارخًا لكل الجهود الدولية والأممية لتخفيف الأزمة الإنسانية والعمل على إنهاء الحرب في البلاد.

وذكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان أن الهجوم ألحق دمارًا هائلاً بالمرافق التشغيلية للميناء ومخازن المواد الغذائية فيه.. مضيفة بأن الهجوم جاء تزامنًا مع جهود السلطة المحلية لإعادة تأهيل الميناء وتشغيله بصورة أولية لاستقبال المواد التجارية والمساعدات الإنسانية.

وأكد البيان، الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الهجوم على منشأة مدنية ما كان ليحدث لولا إفلات الميليشيا المتمردة من العقاب عن جرائمها المتكررة في حق الشعب اليمني في مختلف مناطق اليمن.

ودعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إدانة الجرائم الحوثية، واتخاذ موقف حازم إزاءها، ومعاقبة مرتكبيها، وعدم مقابلتها بالصمت.ميليشيا الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ارتياح فى المنتخب بعد قرار الحكومة البريطانية

ارتياح فى المنتخب بعد قرار الحكومة البريطانية

أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية: الحكومة خصصت ما يقرب من 2.7 مليار جنيه للميكنة

أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية: الحكومة خصصت ما يقرب من 2.7 مليار جنيه للميكنة

غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى لمدة 3 أيام.. الحكومة ترد على شائعة إهدار أموال الأوقاف

غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى لمدة 3 أيام.. الحكومة ترد على شائعة إهدار أموال الأوقاف

الحكومة البرازيلية تعلن رغبتها في وقف تطعيم معظم المراهقين من مرض كورونا

الحكومة البرازيلية تعلن رغبتها في وقف تطعيم معظم المراهقين من مرض كورونا