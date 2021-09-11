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"صحة بيشة" تقدم خدماتها لأكـثر من 100 ألف مستفيد بعيادات "تطمن"

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"صحة بيشة" تقدم خدماتها لأكـثر من 100 ألف مستفيد بعيادات "تطمن" "صحة بيشة" تقدم خدماتها لأكـثر من 100 ألف مستفيد بعيادات "تطمن"
من خلال 5 عيادات موزعة جغرافيًا على محافظات بيشة وبلقرن وتثليث

قدمت صحة بيشة خدماتها لـ 109072 مستفيدًا من خلال عيادات "تطمن" في بيشة، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن.

وأبانت صحة بيشة، أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال خمس عيادات موزعة جغرافيًا على محافظة بيشة ومحافظة بلقرن ومحافظة تثليث، وذلك في كل من؛ مركز صحي مخطط 1، ومستشفى تبالة العام، ومستشفى سبت العلاية العام ومستشفى تثليث العام ومستشفى وادي ترج العام.

يُشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، والأعراض الأخرى لفيروس كورونا، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام.صحة بيشة وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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