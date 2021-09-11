«كانت هتروح فيها».. أحمد العوضي يكشف تفاصيل مرض ياسمين عبدالعزيز: إهمال جسيم

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كشف الفنان أحمد العوضي، زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تفاصيل جديدة حول حالتها الصحية بعد تعافيها وكتابة أول تدوينة لها أمس.

وقال العوضي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON» من سويسرا، السبت: «كنت منتظر على مدار الشهرين الماضيين منذ تعرض ياسمين لوعكتها الصحية أن تتحسن حالتها فعليًا حتى أتحدث عن حالتها الصحية وقلت مش هتكلم غير لما تبقى حالتها مستقرة، مكانش ينفع أطمن الناس وأنا مش مطمن لأن الشهرين اللي فاتوا كانوا صعبين جدًا عليها وعلينا وعلى جمهورها وكل محبيها».

وتابع: «ياسمين كويسة الحمد لله وتعافت تمامًا، وخلال أيام ستعود لمصر وسط جمهورها وستعود لحياتها الطبيعية».

وعن تفاصيل حالتها الصحية وما تعرضت له، كشف العوضي: «في 11 يوليو الماضي دخلت ياسمين المستشفى وكانت المفروض تعمل عملية بسيطة متعارف عليها في أوساط الأمراض النسائية ومن المفترض بحسب حديث الطبيب المعالج أنه بعد إجراء تلك العملية النسائية ستعود لمنزلها في غضون 3 أو 4 أيام لكن شهدت تدهورا بعد العملية بشكل كبير».

وأضاف: «مقدرش أقول لحد أن هناك خطأ طبي دون أن يكون لدي إثباتات قوية لكن الثابت أن هناك إهمالًا جسيمًا في متابعة الحالة والمشكلة أن ما حدث هو فشل في اللحاق بالتدهور الذي شهدته، ما أدى للمضاعفات التي تعرضت لها».

ورد الفنان على أحد الأطباء الذي برر فيه ما تعرضت له ياسمين عبدالعزيز، وقال: «ما ينفعش نغسل الماء بالماء وندافع ونبرر وخلاص، ما حدث هو إهمال جسيم فشل في تدارك المضاعفات قبل حدوثها دون النظر لحالة ياسمين عبدالعزيز وكانت هتروح فيها، وهقول حاجة حصلت، ياسمين كلمت الدكتور وقالت له أنا بموت، ضحك وقال: أنا في إجازة وروحي اتعشي واتمشي، ده اسمه كلام؟! هل ده طبيعي؟!».