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وزير البترول يكشف تفاصيل اتفاق إحياء خط الغاز العربي

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وزير البترول يكشف تفاصيل اتفاق إحياء خط الغاز العربي وزير البترول يكشف تفاصيل اتفاق إحياء خط الغاز العربي

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قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إن الاتفاق الرباعي الذي جرى الأربعاء الماضي بين الأردن وسوريا ولبنان ومصر بشأن إعادة إحياء خط الغاز العربي وتصدير الغاز للبنان كان الهدف الرئيسي منه دعم الأشقاء في لبنان لتجاوز محنتهم وعثرتهم بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح بإنجاز ذلك في أسرع وقت.

أضاف الوزير في مداخلة هاتفية إلى برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، أن الاجتماعات التي جرت على مستوى وزراء الطاقة والبترول للدول الأربع كانت لمراجعة الحسابات لكافة الأطراف كون الغاز سيمر عبر الأردن وسوريا ومن ثم فإن كافة الأطراف لها تفاصيل وأعمال مختلفة داخل منظومة الخط العربي، موضحًا أن المشروع كان متوقفًا منذ عام 2011 وكان يضم أمورًا فنية مختلفة ويتطلب الأمر مراجعات فنية للمنشآت الناقلة وغيرها من الجوانب المختلفة.

تابع الملا: «فيه محطات قياس ومحطات ضغط والخط نفسه وكذلك هناك أجزاء من الخط في بعض البلدان مثل سوريا يحتاج للمراجعة ونحتاج مراجعة وضعه الفني حيث إن أجزاء الخط الجاهزة موجودة بالفعل بين الأردن ومصر كون عملية التصدير تتم بين البلدين».

كشف أن فترة مراجعة الاتفاقيات والجوانب الفنية المتعلقة بالمرافق الفنية العابرة للبلدان الثلاثة منها إلى لبنان، قد يتم الانتهاء منها في غضون ثلاثة أسابيع وذلك بالتوازي مع مراجعة العقود المعطلة منذ عشر سنوات وما تحتاجه من إجراء تعديلات على بعض البنود بها، قائلًا: «بعض البنود تحتاج لمراجعات بسبب مرور عشر سنوات والعقد موجود بالفعل ولن نخترع العجلة من جديد، لكن ما سيحدث هو مراجعة الشؤون المتعلقة بالفنيات والتجاريات والتأكد من جاهزية الخط والعقود لإعادة الضخ، متوقعًا أن تبدأ عملية التصدير في أقرب وقت.

المصرى اليوم

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