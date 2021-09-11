بالدموع والدعاء.. وداع مهيب لـ شهبندر التجار محمود العربي

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قدم الإعلامي أحمد موسى، العزاء لأسرة رجل الأعمال الراحل محمود العربي، الذي توفي عن عمر يناهز 89 عامًا، وشيعت جنازته بمسقط رأسه في قرية أبو رقبة التابعة لمركز أشمون فى محافظة المنوفية.

وقال أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن خبر وفاة الحاج محمود العربي مفزع، مضيفًا: «مفيش مصري مزعلش عليه».

وأضاف، أن الراحل بدأ حياته بقروش قليلة وأصبح اسم محمود العربي وهو اسم كبير في عالم الصناعة. وتابع أن الجنازة كانت مهيبة، كما أن نوكي ماساكي، سفير اليابان في القاهرة نعى الراحل، بجانب عدد من السفراء في الدول.

وواصل حديثه قائلًا: «كل الشعب المصري افتقد هذا الرجل العظيم والمحب للبلد»، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يبعث السلام للحاج محمد العربي، لأنه يعلم كيف كان يحب البلد».