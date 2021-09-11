أخبار عاجلة

فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة» -
بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس -
«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير -
الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما -
سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي» -
اليوم السبت .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان سماع الدولي -
«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤ -
مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر الآن السبت 18 - 9 - 2021 (لحظة بحلظة) -
تركي آل الشيخ يرد على تصريحات حسين لبيب -
«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الفضلي" يرأس وفد في "ملتقى الاستثمار السعودي – السوداني"

Print
"الفضلي" يرأس وفد السعودية في "ملتقى الاستثمار السعودي – السوداني" "الفضلي" يرأس وفد في "ملتقى الاستثمار السعودي – السوداني"
يستهدف عرض الفرص المتاحة بقطاعات "الزراعة - المعادن – النفط"

يرأس وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، غدًا وفد المشارك في فعاليات ملتقى الاستثمار (السعودي - السوداني)، بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين ووزراء القطاع الاقتصادي والتنمية واتحاد أصحاب العمل من الجانب السوداني.

من جانبه، أوضح وزير المالية السوداني، الدكتور جبريل إبراهيم، أن الملتقى الذي يستمر يومين يأتي امتدادًا للقاءات التي كانت في المملكة العربية السعودية حول كيفية الاستفادة والمشاركة الفاعلة مع السودانية؛ لما يزخر به السودان من موارد وثروات متعددة.

وأضاف بأن الملتقى يهدف إلى التفاهم والتشاور مع المستثمرين السعوديين، وعرض فرص الاستثمار في قطاعات (الزراعة - الثروة الحيوانية - المعادن - النفط - الطاقة البديلة والطاقة المتجددة)، وتفعيل دور الشراكة بين القطاعَيْن العام والخاص، والقوانين المصاحبة لها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
صفقة عسكرية أمريكية مع السعودية بنصف مليار دولار .. ما الهدف؟

صفقة عسكرية أمريكية مع السعودية بنصف مليار دولار .. ما الهدف؟

ارتياح فى المنتخب بعد قرار الحكومة البريطانية

ارتياح فى المنتخب بعد قرار الحكومة البريطانية

نائب مندوب المملكة الأممي ينقل "تجربة السعودية في دعم النازحين" للعالم

نائب مندوب المملكة الأممي ينقل "تجربة السعودية في دعم النازحين" للعالم

أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية: الحكومة خصصت ما يقرب من 2.7 مليار جنيه للميكنة

أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية: الحكومة خصصت ما يقرب من 2.7 مليار جنيه للميكنة