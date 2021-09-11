لوكاكو يسجل للمرة الأولى بستامفورد بريدج في فوز تشيلسي بثلاثية على أستون فيلا

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فاز تشيلسي 3-صفر على أستون فيلا اليوم السبت 11-9-2021 ليحقق انتصاره الـ 600 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج ويتقاسم الصدارة مع مانشستر يونايتد إذ هز روميلو لوكاكو وماتيو كوفاتشيتش الشباك باستاد ستامفورد بريدج لأول مرة.

ولم يسبق أن أحرز لوكاكو، الذي لعب في صفوف يونايتد وإيفرتون ووست بروميتش ألبيون، أي هدف بملعب تشيلسي خلال فترته الأولى مع الفريق لكن ترك بصمته في مشاركته 15 في ستامفورد بريدج عندما افتتح التسجيل.

ففي الدقيقة 15 راوغ كوفاتشيتش أحد لاعبي فيلا وأرسل تمريرة مذهلة إلى لوكاكو الذي راوغ المدافع أكسل توانزيبي وسدد كرة منخفضة في الشباك.

وأضاف كوفاتشيتش الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق من الشوط الثاني عندما انقض على تمريرة سيئة من تايرون مينجز إلى حارسه ليضعها في مرمى جد ستير.

وسجل لوكاكو هدفه الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة قوية بعد تمريرة من سيزار أزبليكويتا.

واتيحت عدة فرص لفيلا لكن إدوار مندي حارس تشيلسي حافظ على نظافة شباك فريق المدرب توماس توخيل للمرة الثالثة في أربع مباريات.