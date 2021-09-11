استشاري: هذه أسباب انعدام الحيوانات المنوية

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قال الدكتور ياسين الفقي، استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي، إن انعدام الحيوان المنوي يشكل صدمة للمرضى، خاصة وأن أقصى ما يتوقعه المريض الذي يعاني من تأخر الإنجاب هو ضعف الحيوانات المنوية أو ضعف في حركة الحيوانات، معقبًا: "كل 8 بيتعالجوا من تأخر الإنجاب فيهم واحد يعاني من انعدام الحيوانات المنوية".

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن انعدام الحيوانات المنوية قد يكون ناتجًا من التهاب في الغدة النكافية، أو التهاب في الخصيتين أو إجراء عملية في الدوالي، أو وجود انسداد أو ضعف في نسيج الخصية.

وأشار إلى أن وجود السائل المنوي لا يعني وجود حيوانات منوية، موضحًا أن 60% من الحالات التي تعاني من انعدام في الحيوانت المنوية من الممكن توفير الحيوانات بطريقة أو بأخرى لإجراء الحقن المجهري.