رفع 900 حالة إشغال بأسوان ومصادرة مضبوطات بنصر النوبة

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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مسئولى الوحدات بمواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضى الدولة ، مع رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، بجانب تكثيف أعمال النظافة العامة بالشوارع والميادين والأحياء والمناطق السكنية لإضفاء الشكل الجمالى المطلوب والقضاء على السلبيات أولاً بأول.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة العميد عادل شرشر بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن بتنظيم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شارك فيها نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية بمعاونة شرطة المرافق حيث أسفرت جهود الحملة التي إستهدفت العديد من المناطق داخل المدينة منها الطابية وشارع المطار وميدان الزلابية والسيل ومحلات سور السكة الحديد المواجهة لوحدة مرور أسوان عن رفع 900 حالة إشغال بدون محضر ، بجانب تحرير 9 محاضر لمزاولة نشاط بدون ترخيص ، و 15 محضر إشغال طريق ، بجانب إزالة 7 بندورات بالطريق العام و 460 مضبوطات متنوعة ، وعقب تنفيذ أعمال الإزالة بواسطة اللودارات والمعدات الثقيلة تم رفع كافة المضبوطات والإشغالات عبر سيارات الوحدة المحلية ونقلها إلى المخازن التابعة لها للإستفادة الإيجابية منها على الوجه الأكمل ، وهو الذى توازى مع تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والتخلص الفوري من القمامة بالأحياء والمناطق السكنية المختلفة بنطاق المدينة.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين وبمشاركة شرطة المرافق بتنفيذ حملة لإزالة الإشغالات بنطاق المدينة والتي أسفرت عن تحرير 4 محاضر إشغال ، ومصادرة 16 مضبوطات متنوعة ما بين موازين وعربات للحلوى ومحمصة وأسطوانات للبوتاجاز والكراسى البلاستيكية وماكينة خياطة أحذية .