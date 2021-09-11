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انطلاق اختبارات "تعزيز المهارات" حضوريًا وعن بُعد لطلبة المتوسطة والأول ثانوي.. غدًا

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انطلاق اختبارات "تعزيز المهارات" حضوريًا وعن بُعد لطلبة المتوسطة والأول ثانوي.. غدًا انطلاق اختبارات "تعزيز المهارات" حضوريًا وعن بُعد لطلبة المتوسطة والأول ثانوي.. غدًا
تشمل مقررات اللغة العربية والرياضيات

انطلاق اختبارات

تواصل وزارة التعليم يوم غدٍ الأحد استكمال اختبارات تعزيز المهارات -حضوريًا وعن بُعد- للطلاب والطالبات في المرحلة المتوسطة والسنة الأولى المشتركة للصف الأول ثانوي؛ وفق الجدول الزمني المحدد لكل صف دراسي، من خلال منصة الاختبارات المركزية التي أطلقتها وزارة التعليم للمرة الأولى مَطلع العام الدراسي الجديد 1443هـ؛ للوقوف على قياس المعارف والمهارات التي تحصّل عليها الطلبة خلال العام الدراسي الماضي، بما يُسهم في تجويد العملية التعليمية.

وتشمل اختبارات يوم غدٍ الصفين الأول والثاني متوسط، في مقررات اللغة العربية والرياضيات، حيث تُؤدى مع بداية الحصة الثانية لما يقارب الساعة ونصف الساعة، كما سيكون الاختبار متاحًا لمدة 24 ساعة، وذلك تحت إشراف المعلمين والمعلمات، الذين يواصلون دعمهم وتحفيزهم المستمر للطلاب والطالبات بالشراكة مع الأسر وأولياء الأمور.

وشهدت منصة الاختبارات الإلكترونية نهاية الأسبوع الماضي دخول أكثر من 2.1 مليون طالب وطالبة للمرحلة الابتدائية، بدءًا من الصف الثاني الابتدائي، وذلك في ختام الأسبوع الأول من اختبارات تعزيز المهارات.وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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