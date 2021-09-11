خبيرة تغذية تحذر من سلوك معتاد من الأسر يضر بصحة الأطفال

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك بعض الأسرة تضغط على أبنائها لتناول قدر كبير من الطعام، وهذا غير صحيح على الإطلاق.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت: "مش لازم أضغط على ابني، لأن تناول قدر كبير من الطعام يؤدي إلى تمدد المعدة، وبالتالي يكون الطفل سمين، ثم شاب يعاني من زيادة الوزن".

ولفتت إلى أن التغذية الصحيحة تكون من خلال إدخال الخضروات في الوجبات المختلفة، معقبة: "مفيش تغذية سليمة أبدًا بدون خضروات، وبتناول الوجبات السريعة".