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جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب 3 مواتير للقوارب المطاطية

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جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب 3 مواتير للقوارب المطاطية جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب 3 مواتير للقوارب المطاطية

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أحبطت جمارك السلوم بالتنسيق مع قسم البحث الجنائي بميناء السلوم محاولة تهريب 3 مواتير للقوارب المطاطية.

وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان لها اليوم، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة إلى ليبيا، تم الاشتباه في سيارة محملة بجراكن بلاستيك فارغة، طبقا للمستندات.

وأضافت أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود 3 مواتير قوارب مطاطية قابلة للنفخ (زودياك) أجنبية الصنع، مشيرة إلى أن التعويضات الجمركية المستحقة بلغت 80 ألف جنيه.
ولفتت إلى أن خالد الشبريسي مدير عام جمرك السلوم قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط وتحريز المضبوطات.

جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب 3 مواتير للقوارب المطاطية
جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب 3 مواتير للقوارب المطاطية
جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب 3 مواتير للقوارب المطاطية
جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب 3 مواتير للقوارب المطاطية

المصرى اليوم

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