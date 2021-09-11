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قوافل حياة كريمة تجري الكشف الطبي على 2254 شخص في أسوان

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قوافل حياة كريمة تجري الكشف الطبي على 2254 شخص في أسوان قوافل حياة كريمة تجري الكشف الطبي على 2254 شخص في أسوان

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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الصحة على مدار يومين داخل قرية بهاريف التابعة لمركز أسوان، وأيضاً بقرية النزل التابعة لمركز إدفو، وأكد أن تنظيم القوافل الطبية يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية ومشقة التنقل عن كاهل المواطنين وتوصيل الخدمة لمحل إقامتهم.

وأوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن القوافل الطبية استهدفت توقيع الكشف المجانى على 2254 مواطن ومواطنة من أهالى القريتين بواسطة العيادات العلاجية المتنقلة لهذه القوافل والتي ضمت العديد من التخصصات، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية وصرف العلاج اللازم .

لفت إلى أن فعاليات القوافل الطبية شملت أيضاً عقد ندوات تثقيفية للأهالى، وتم تنظيمها بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية المعنية، وأيضاً بالتعاون مع المجتمع المدنى مما ساهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها على الوجه الأكمل .

المصرى اليوم

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