نقطة وحيدة في 3 جولات.. بداية يوفنتوس الكارثية مستمرة بعد الخسارة من نابولي

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زاد نابولي من آلام يوفنتوس بعدما أحرز كاليدو كوليبالي هدفا قرب النهاية ليقلب صاحب الأرض تأخره إلى فوز 2-1 اليوم السبت 11-9-2021 ويحافظ على بدايته المثالية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم «سيريا ايه» بينما استمر غياب الانتصارات عن منافسه القادم من تورينو.

وغاب العديد من اللاعبين عن فريق المدرب ماسيميليانو أليجري بسبب الإصابة أو تأخر عودة آخرين بعد فترة التوقف الدولي لكن يوفنتوس تقدم باستاد دييجو أرماندو مارادونا بهدف ألفارو موراتا.

واستحوذ نابولي على الكرة لكنه عانى لترجمة الفرص إلى أهداف إلى أن أبعد الحارس فويتشيخ شتيسني تسديدة لورينتسو إنسيني بشكل سيء لتتهيأ أمام ماتيو بوليتانو ليضعها في الشباك في الدقيقة 57.

وواصل صاحب الأرض ضغطه بحثا عن هدف الفوز والذي جاء بشكل غريب قبل خمس دقائق من النهاية.

وأعاد البديل مويس كين مهاجم يوفنتوس كرة إلى حارسه شتيسني بعد ركلة ركنية والذي أبعدها بصعوبة لتصل إلى كوليبالي ليضعها في المرمى.

ويتصدر نابولي المسابقة بتسع نقاط من ثلاث مباريات فيما تراجع يوفنتوس إلى المركز 16 وله نقطة واحدة.