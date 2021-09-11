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العسومي يشيد بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

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العسومي يشيد بإطلاق السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان العسومي يشيد بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

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أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بإطلاق الرئيس عبدالفتاح ، الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، مؤكداً أنها تمثل خطوة نوعية وإنجاز جديد من شأنه أن يعزز المنظومة المصرية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما تأتي ترجمةً لإرادة القيادة السياسية في إعلاء قيم واحترام حقوق الإنسان في جميع المجالات وعلى كافة المستويات.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن مشاركة العديد من مؤسسات الدولة المصرية في إعداد هذه الإستراتيجية على مدار عام كامل ومراعاتها للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتوصيات المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة، يعكس العمل الدؤوب والجهد الراقي والمتميز، والإصرار على أن تكون إستراتيجية وطنية بمواصفات ومعايير عالمية.

وشدد «العسومي» على اهتمام البرلمان العربي بتعزيز منظومة حقوق الإنسان على المستوى العربي، مضيفاً أن الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان، ستكون إحدى المرجعيات الرئيسية لعمل البرلمان العربي في هذا المجال.

المصرى اليوم

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