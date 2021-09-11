«الصحة» تكشف إحصائية صادمة حول معدل النمو السكاني

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كشف الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، أن معدل النمو السكاني في مصر حاليًا 2%، وتحتل البلاد المرتبة الـ14 في معدلات النمو السكانية على مستوى دول العالم، موضحا أن تجاوز معدل النمو السكاني عن 0.5% يعد معدلًا مرتفعًا.

وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، أن المعدل في مصر يماثل 4 أضعاف المعدل العالمي الخاص بالنمو السكاني، مشيرا إلى أن الدول التي تأتي بعدنا إفريقية.

وحول أسباب عدم نجاح الاستراتيجيات السابقة في ضبط النمو السكاني، قال: «كانت مرتبطة سابقًا بالرؤية، والعمل على محور واحد وهو تنظيم الأسرة فقط لا غير بكل ما فيه من عيوب، موضحًا أن الاستراتيجية يجب أن يكون لها محاور متعددة مختلفة الشكل والأهداف.

وأشار نائب وزير الصحة إلى أن استراتيجية الانخفاض السكاني في مصر لم يتم العمل بها بصورة كاملة حتى الآن، حيث أن كل وزارة وهيئة تعمل ضمن الاستراتيجية طبقًا لرؤيتها دون تنسيق أو إدارة لكل الهيئات، مؤكدا أهمية تكوين جهة لإدارة البرنامج، تمتلك القدرة على المتابعة والتقييم والتنسيق بين الجهات المختلفة، ووضع نموذج واحد لتقييم الأنشطة التي تتم.