التقديم اليوم والذهاب للمقابلة مباشرة .. وظائف خالية في القاهرة والمحافظات

تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات وللعديد من التخصصات في القاهرة وجميع محافظات مصر والتي نشرت عبر المواقع الرسمية للهيئات أو المؤسسات أو المصانع أو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ في القطاع العام والخاص أو ضمن مبادرة طوّر وغيّر التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة وفقا لكل وظيفة في الشروط والتفاصيل أدناه، علما بأن في بعض الوظائف يتم ملء الاستمارة والذهاب مباشرة للمقابلة بدون انتظار الرد أو الموافقة وفقا للمواعيد المحددة:

1- شركة ايتوال للحلويات بفروعها تعلن عن اليوم المفتوح للتوظيف للوظائف التالية :-

1- كاشير

2- عضو فريق

3- كابتن اوردر (مؤهل عالي)

4- شيف بيتزا وفطائر شرقي- مساعد شيف سخن

5- ديسبتشر

6- استيوارد

7- ويتر

8- مدخل بيانات

مكان العمل: مدينة نصر

الشروط المشتركة:-

خريجين فقط – متوسط وفوق متوسط وعالي – ذكور – حد اقصى للسن 38 سنة

الحقوق والمميزات :-

راتب مجزي –ترقيات للمتميزين

تأمين صحي خاص- تأمين إجتماعي

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا والذهاب مباشرا دون انتظار مكالمة على العنوان التالي:::

الذهاب فرع ايتوال في الدقي بشارع التحرير امام جاد – ميدان الدقي.

تبدأ المقابلات يوم الاربعاء والخميس القادم الموافق 15 و16 /9/2021 من الساعة 11ص حتى 5 م

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

2- تعلن شركة أمان_للتمويل_متناهي_الصغر إحدي شركات راية القابضة- عن رغبتها في شغل الوظائف التالية في محافظة_المنوفية يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021 م .

لفروع: (قويسنا- شبين_الكوم- منوف- تلا- الشهداء- اشمون- بركة_السبع)

عنوان_المقابلات:

المنوفية: قويسنا- شارع الصباحي _ أمام البنك الاهلى المصرى العمومي.

المواعيد من ١٠ ص ل ٣ م .

الوظائف_المتاحة:

1) أخصائي_تمويل: (جميع الفروع)

* المهام الوظيفة:

- الترويج الميداني لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

- شرح_أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

- توفير المعلومات عن العملاء.

- الاستعلام وجمع البيانات عن العملاء وكذلك إجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي والموقف السلوكي لأصحابها للتنبؤ بمدي قدرتهم على سداد الأقساط .

* المتطلبات_الوظيفة:

- مؤهل_عالي_فقط .

- يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

- حديث التخرج أوخبرة سنتين في نفس المجال أو مجال مشابه.

2) رئيس_مجموعة: (جميع الفروع- يشترط الخبرة)

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي مناسب.

- خبرة لاتقل عن 6 سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة.

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

3) مدير_فرع: (فرع_بركة_السبع)

- مؤهل عالي

- خبرة بمجال التمويل متناهي الصغر لاتقل عن 8 سنوات منهم سنتين على الأقل كمدير فرع.

4) امين_خزينة: (فرع الشهداء)

- خريج كلية تجارة فقط تقدير لا يقل عن جيد

- يفضل من لديه خبرة باعمال الخزينة والحسابات

- يفضل من لديه خبرة بالتمويل متناهي الصغر .

- يكون المرشح من النطاق السكني لمدينة الشهداء .

• المميزات: ( رواتب مجزية- تامين طبي- اجتماعي- حياة) .

•برجاء إحضار صورة_المؤهل الدراسي وبطاقة الرقم القومي

للاستفسار: التواصل واتس_اب فقط:

MR. Islam Magdy- 01091032558

3- اليوم التوظيفي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بمحافظة الإسكندرية ( المندرة ) بمقر الشركة وذلك يوم الاثنين 13 / 9 / 2021 حيث تسعى الشركة لتوظيف فتيات على

وظيفة (منسقة ميدانية ) بمقر الفرع بفلمنج .

1- منسقة ميدانية- القدرة على العمل الميداني.- - مؤهل عالي – فوق متوسط – متوسط.

مميزات وظيفية تتمثل في: -

بداية التعيين 2000 جنيه.- - حوافز.- متغير.- - تأمين صحي عام وخاص.- تأمينات اجتماعية.- - فرص للترقي.- وثيقة تأمين على الحياة.- - اجازة الجمعة والسبت.

مكان العمل: مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر – الإسكندرية ( فرع فليمنج )

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا والذهاب في الميعاد والمكان المحددين:

لينك الاستمارة

يرجى الذهاب على العنوان التالي: مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر –الإسكندرية – فرع فيكتوريا: ٣٩٤ شارع مصطفي كامل- ميدان الساعه برج العرب ( نورماندي )- الدور الثاني علوي تاني بلكونه فوق كبابجي الساعه ومخبز العمدة بجوار مدرسة الشعب يوم 13 / 9 / 2021 في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة 4عصرا – بمقر الشركة.

4- تعلن شركة أمان للخدمات المالية– إحدى شركات مجموعة رايه القابضة للاستثمارات المالية- عن فرص لشغل وظيفة مسؤول مبيعات داخلية بمحافظة المنيا

للتعيين بالفروع الاتية :

1) المنيا

2) ملوي

مجال_الشركة :

• مبيعات الهواتف والاجهزة الكهربائية والمنزلية.

الشروط المطلوبة :

• ان يكون خريج جامعي (مؤهل عالي) فقط

• يفضل من لديه خبرة بمجال المبيعات الداخلية (الاجهزة الالكترونية- الهواتف)

• حسن المظهر.

• التقديم للذكور فقط.

• السن لا يزيد عن 30 سنة

• يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

المميزات :

• 5 ايام عمل- يومين اجازة متغيرة.

• 9 ساعات عمل.

• تامين (حياة- طبي- اجتماعي).

• رواتب مجزية + عمولات على المبيعات.

• فرص قوية للترقي الوظيفي.

• امكانية تقسيط منتجات من الشركة.

يتم_التواصل بارسال السيرة الذاتية مع ذكر (الوظيفة+ المنطقة) على:

raafat_fawzi@rayacorp.com

Whats App only @01146699196

MR. Raafat Fawzy

5- شركة أوبو ايجيبت تطلب موظف استقبال في فرع بنها

OPPO Egypt is hiring

Receptionist For our New branch in Banha

Job description

*Receiving the customers' devices

* Handle the customer complaint

* Register all data on the System (customer data and mobile data )

*Complaint analysis

* Contact with the maintenance department

* Contact the warehouse department for the accessories and spare parts price.

* Receiving money from the customer

* Contact with the financial department to finalize all financial cases

Job Requirements

* Bachelor degree

* Max. age: 27-28

* Proven customer support experience.

* V.good English language command.

* Males and Females

* Qalyubia Residents Only

* Customer orientation and ability to adapt/respond to different types of characters.

* Excellent communication and presentation skills.

* Ability to multi-task، prioritize, and manage time effectively.

If you are interested please send your updated resume to hr@oppo-aed-eg.com Mention( Receptionist- Banha) at the Mail Subject

6- تعلن شركة أمان_للتمويل_متناهي_الصغر إحدي شركات راية القابضة- عن رغبتها في شغل الوظائف التالية في محافظة_البحيرة يوم الاربعاء 15 سبتمبر 2021 م .

لفروع: (شبراخيت- ابو_حمص- ايتاي_البارود- كوم_حماده- الدلنجات- ابوالمطامير- كفر_الدوار )

عنوان_المقابلات:

البحيرة: كفر_الدوار- طريق كفر الدوار ابو المطامير- شركة امان بالدور الاول علوي بالعقار المواجه ل نقطة شرطة سيدي غازي- امام الوحدة البيطرية .

المواعيد من ١٠ ص ل ٣ م .

الوظائف_المتاحة:

1) أخصائي_تمويل: (جميع الفروع)

* المهام الوظيفة:

- الترويج الميداني لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

- شرح_أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

- توفير المعلومات عن العملاء.

- الاستعلام وجمع البيانات عن العملاء وكذلك إجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي والموقف السلوكي لأصحابها للتنبؤ بمدي قدرتهم على سداد الأقساط .

* المتطلبات_الوظيفة:

- مؤهل_عالي_فقط .

- يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

- حديث التخرج أوخبرة سنتين في نفس المجال أو مجال مشابه.

2) رئيس_مجموعة: (جميع الفروع- يشترط الخبرة)

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي مناسب.

- خبرة لاتقل عن 6 سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة.

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع .

برجاء إحضار السيرة_الذاتية وصورة بطاقة الرقم القومي

للاستفسار والتواصل واتس اب فقط:

MR. Ahmed Ibrahim- 01013122033

7- شركة تاي شوب للايشاربات ومستلزمات الحجاب بفروعها تعلن عن اليوم المفتوح للتوظيف

للوظائف التاليه :-

1- مبيعات بالفروع (القاهرة والجيزة) بمرتب 2600 + عمولة 1.5 % وبدل مواصلات لبعض الفروع

2- موظف جرد (مرتب 2925)

3- نائب مدير فرع (مرتب 3200) لفرع بنها

مكان العمل: مدينة نصر – مصر الجديدة – النزهه الجديدة

--------

الشروط المشتركة:-

خريجين فقط – متوسط وفوق متوسط وعالي – ذكور – حد اقصى للسن 28 سنة

الحقوق والمميزات :-

راتب مجزي –ترقيات للمتميزين

تأمين صحي خاص- تأمين إجتماعي

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا والذهاب مباشرا دون انتظار مكالمة على العنوان التالي:::

للمقابله: الحضور مباشرا يوم الخميس الموافق 16/9/2021من الساعه 9 صباحا إلى 3 ظهرا

عنوان: مقر الاداره: قطعه 9492 ش هدي شعرواي متفرع من ش كريم بنونه من ش9- المقطم- اقرب وسيله مواصلات من موقف السيده عائشه عربيه المقطم ش 9 والنزول عند حديقه الاندلس.

للتواصل والاستفسار على رقم 01002186800/01066670329

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

8- تعلن شركة أمان_للتمويل_متناهي_الصغر إحدي شركات راية القابضة- عن رغبتها في شغل الوظائف التالية في محافظة_كفرالشيخ يوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر 2021 م

لفروع: ( دسوق- فوه- سيدي_سالم- سيدي_غازي- كفر_الشيخ )

عنوان_المقابلات :

كفر_الشيخ: ش مستشفي الزهراء- عمارة المعصراوي- الدور الثاني شركة امان .

المواعيد من ١٠ ص ل ٣ م

الوظائف_المتاحة:

1) أخصائي_تمويل: (جميع الفروع)

* المهام الوظيفة:

- الترويج الميداني لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

- شرح_أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

- الاستعلام وجمع البيانات وإجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي والسلوكي للعميل .

* متطلبات_الوظيفة:

- مؤهل عالي_فقط- خريجين فقط.

- يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

- حديث التخرج أوخبرة سنتين في نفس المجال أو مجال مشابه.

2) رئيس_مجموعة: (كل الفروع)

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي مناسب.

- خبرة لاتقل عن 6 سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة.

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

3) مدير_فرع: (دسوق- سيدي_غازي)

- مؤهل عالي مناسب.

- خبرة لاتقل عن 10سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كمدير فرع.

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

* برجاء إحضار السيرة_الذاتية وصورة من المؤهل الدراسي والبطاقة الشخصية

للاستفسار: التواصل واتس_اب:

MR. Islam Magdy- 01091032558

9- شركة امريكانا (مطاعم كنتاكى- بيتزاهت- هارديز) تعلن عن اليوم المفتوح للتوظيف

على الوظائف التالية

- عضو فريق (بائع)

مكان العمل: بني سويف

--------

الشروط المشتركة:

- مؤهل لا يقل عن اعداديه ومتوسط وعالي وطلبة

- حد اقصى للسن 35 سنة

الحقوق والمزايا:

- مرتب للدائم 2300 اساسى ( للطلبه المرتب 1650 )

- 500 بدل مواصلات + وجبه + تيبس في بعض السلاسل + سكن خاص

- العمل 9 ساعات

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا والذهاب مباشرا دون انتظار مكالمة على العنوان التالي:::

العنوان: شارع بورسعيد ارض الحريه مطعم كنتاكي بجوار بنك QNP بني سويف

الميعاد: الخميس 16 سبتمبر من 12 إلى 4

للتواصل: 01289410513- 01000018172

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

10- تعلن شركة أمان_للتمويل_متناهي_الصغر إحدي شركات راية القابضة- عن رغبتها في شغل الوظائف التالية في محافظة_الغربية يوم الاربعاء الموافق 15 سبتمبر 2021 م.

لفروع: (قطور- بسيون- سمنود- زفتي- السنطة )

عنوان_المقابلات:

الغربية: قطور- ش الجيش عمارة النجار- بجوار بنك مصر- مدخل الدكتور لويس- الدور الثاني علوي .

المواعيد من ١٠ ص ل ٣ م .

الوظائف_المتاحة:

1) أخصائي_تمويل:

من المناطق الاتية (السنطة- طنطا- العجيزي- زفتي- كفر الزيات- بسيون- محلة اللبن- الشين- قطور- سمنود )

* المهام الوظيفة:

- الترويج الميداني لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

- شرح_أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

- توفير المعلومات عن العملاء.

- الاستعلام وجمع البيانات عن العملاء وكذلك إجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي والموقف السلوكي لأصحابها للتنبؤ بمدي قدرتهم على سداد الأقساط .

* المتطلبات_الوظيفة:

- مؤهل_عالي_فقط .

- يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

- حديث التخرج أوخبرة سنتين في نفس المجال أو مجال مشابه.

2) رئيس_مجموعة: (جميع الفروع- يشترط الخبرة)

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي مناسب.

- خبرة لاتقل عن 6 سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة.

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

المميزات:

( رواتب مجزية- تامين طبي- اجتماعي- حياة) .

3) اوفيس_بوي:

- المؤهل دبلوم .

- من سكاني (قطور- بسيون) فقط

• جميع الوظائف مؤهل_عالي_فقط- خريجين .

•برجاء إحضار صورة_المؤهل الدراسي وبطاقة الرقم القومي.

للاستفسار: التواصل واتس_اب فقط:

MR. Islam Magdy- 01091032558

11- مطلوب بنات متحدثي للغة الصينية للعمل بشركة OPPO

( فرع القاهرة )

قسم: HR

الشروط :

- خريجين .

-مستوي جيد جدا من اللغة الصينية

- يفضل سكان المناطق القريبة من مدينة نصر

اللي مهتمة تبعت ال CV على الايميل «hr@oppo-aed-eg.com»

و في subject تكتب HR Chinese Speaker

12- شركة أوبو ايجيبت تطلب موظف مبيعات داخلية

OPPO Egypt is hiring Sales Representative Indoor Department: Oppo stores

Location: Shbiien elkoom- El Monofya

Responsibilities:

-Present، promote and sell products using solid arguments to existing and prospective customers

Requirements :

* Bachelor degree

* Age: 23-30

* Exp: 1-3 years in Sales in the same field are welcomed

* Excellent presentation and communication skills

* A Very good command of English

* MS Office skills

If you are interested send your updated CV to Oppohr21@gmail.com

And mention the job title

(Sales Representative )

=========