استشاري سلوكي تكشف عن طريقة تأهيل الأبناء للعام الدراسي الجديد

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قالت رضوى فتحي، استشاري أسري سلوكي، إن هناك ضرورة لتهيئة أولياء الأمور قبل ابتداء العام الدراسي، وهذا يكون من خلال العمل على البعد عن أي توتر بسبب كورونا، أو الخوف من تعرض أبنائهم للتنمر، خاصة وأن توتر أولياء الأمور ينتقل للأطفال.

ولفتت "فتحي"، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، إلى أن أكبر نسبة خوف لدى أولياء الأمور خلال الفترة الحالية تتمثل في الخوف من إصابة أبنائهم بكورونا، ولهذا يجب العمل على توعية الأبناء بمخاطر الإصابة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال ارتداء الكمامة، والابتعاد عن الزحام.

ولفتت إلى أن هناك بعض الأشياء التي تؤدي إلى توتر الأبناء، وهذا يحدث نتيجة تأنيب الأطفال بشكل مستمر، أو توجيه اللوم والإرهاب، معقبة: "لازم نبعد عن ذل الأطفال، الكثير من الآباء يقوموا بذل الأطفال بدون وعي، مثل القول إحنا دخلناك مدرسة غالية، وخليك قدها".