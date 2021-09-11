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كشفت صحفية «المغرب» التونسية، أن اللاعب طه ياسين الخنيسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجى التونسي رفض تجديد تعاقده مع ناديه إلا عقب الحصول على مستحقاته.

وألمحت الصحيفة إلى أن اللاعب ينوى اتخاذ خطوة مفاجئة قد تكون بالرحيل عن صفوف فريق الترجى.

وتابعت أن اللاعب الدولى قريب من خوض تجربة احترافية جديدة، وقد يكون الدورى المصرى وجهته القادمة عبر بوابة نادي الزمالك.

يذكر أن الزمالك دعم صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع كل من عمر كمال عبدالواحد، جناح النادي المصري البورسعيدي لمدة ثلاثة سنوات في صفقة انتقال حر، ومحمود شبانة، مدافع نادي أسوان، لمدة 4 سنوات.