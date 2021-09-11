أخبار عاجلة

فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة» -
بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس -
«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير -
الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما -
سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي» -
اليوم السبت .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان سماع الدولي -
«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤ -
مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر الآن السبت 18 - 9 - 2021 (لحظة بحلظة) -
تركي آل الشيخ يرد على تصريحات حسين لبيب -
«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

تستخدم معدات جديدة في تدريبات عسكرية ضخمة مع البيضاء

Print
روسيا تستخدم معدات جديدة في تدريبات عسكرية ضخمة مع روسيا البيضاء تستخدم معدات جديدة في تدريبات عسكرية ضخمة مع البيضاء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إن استخدمت أجهزة روبوت قتالية حديثة ومركبات تكتيكية في اليوم الثاني من المرحلة الرئيسية من التدريبات العسكرية الضخمة مع حليفتها روسيا البيضاء، إحدى دول الاتحاد السوفيتي السابق.

وأثارت المناورات الحربية "زاباد 2021" قلق أوكرانيا وبعض دول حلف شمال الأطلسي، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل على الجبهتين الغربيتين لروسيا وروسيا البيضاء واللتين تضمان مواقع قريبة من حدود الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوزارة في بيان أن القوات استخدمت أجهزة روبوت قتالية من طراز بلاتفورم-إم التي يتم التحكم فيها عن بعد ومسلحة بقاذفات قنابل يدوية ومدفع رشاش. وقالت وكالات أنباء روسية إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام مثل هذا العتاد.

وقالت وسائل إعلام روسية إنه تم استخدام مركبات تكتيكية جديدة من طراز سارمات-2.

وينفي الرئيس فلاديمير بوتين أن تكون التدريبات موجهة ضد أي قوة أجنبية ويقول إنها مهمة بالنظر إلى زيادة نشاط حلف شمال الأطلسي بالقرب من حدود روسيا وحدود الدول المتحالفة معها.

وتقول دول مجاورة مثل أوكرانيا إضافة إلى بولندا وليتوانيا، العضوين في حلف شمال الأطلسي، إن مثل هذه التدريبات الضخمة القريبة جدا من الحدود تصل إلى حد الاستفزاز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
روسيا : نراقب من كثب الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

روسيا : نراقب من كثب الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

روسيا: دول جوار أفغانستان قادرة على مساعدتها في تجاوز الأزمة الحالية

روسيا: دول جوار أفغانستان قادرة على مساعدتها في تجاوز الأزمة الحالية

مدير المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا في زيارة بأكاديمية البحث العلمي (التفاصيل)

مدير المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا في زيارة بأكاديمية البحث العلمي (التفاصيل)

روسيا تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم تسييس التعامل مع إيران

روسيا تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم تسييس التعامل مع إيران