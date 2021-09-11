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شخص يدعي اختطاف نجله في الدقهلية.. «الداخلية» تكشف الحقيقة

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شخص يدعي اختطاف نجله في الدقهلية.. «الداخلية» تكشف الحقيقة شخص يدعي اختطاف نجله في الدقهلية.. «الداخلية» تكشف الحقيقة

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية، السبت، حقيقة ادعاء شخص اختطاف نجله عقب تغيبه بالدقهلية.

جاء ذلك في استجابة سريعة للتعليق الذي تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، تضمن بلاغ أحد الأشخاص مقيم بطلخا في الدقهلية، بتغيب نجله والاستغاثة بالمسؤولين لعودته بدعوى اختطافه.

بالفحص، تبين تحصيل نجله مبالغ مالية من أهالي المنطقة وتسليمها لأحد الأشخاص- شريكه بمصنع بلاستيك- مقابل الأرباح الشهرية، إلا أنه لم يتمكن من تحصيلها، الأمر الذي دفعه لترك محل إقامته خشية المساءلة القانونية، وقيام المشار إليه بنشر ذلك التعليق للزعم باختطاف نجله على غير الحقيقة.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لنشره ادعاءات كاذبة.

المصرى اليوم

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