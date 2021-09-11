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إزالة 3 حالات تعد بالبناء المخالف في المنيا

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إزالة 3 حالات تعد بالبناء المخالف في المنيا إزالة 3 حالات تعد بالبناء المخالف في المنيا

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واصلت الوحدات المحلية لمركزي المنيا وسمالوط بالمنيا، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك من خلال الحملات التي تنظمها بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بهدف تحقيق الانضباط بكل الأحياء الداخلية بنطاق كل مركز، والقضاء على التعديات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة متابعة الحالة العامة بكل الأحياء بالمراكز، ورصد مخالفات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتحقيق الانضباط.

من جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، حالتي تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص في المهد، حيث تم التحفظ على معدات وأدوات البناء، كما تم إزالة حالة تعد بالبناء المخالف بقرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا.

المصرى اليوم

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