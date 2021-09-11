جامعة سوهاج : استئصال ورم سرطانى من فك طفلة من ذوى الهمم

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أجرى اليوم الدكتور مصطفي عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، زيارة إلى المستشفى الجامعي للإطمئنان على الحالة الصحية لطفلة (12 عاما) من ذوى الاحتياجات الخاصة من قرية «مزاتة» بدائرة مركز جرجا، والتي كانت تعاني من ورم سرطاني مرتجع بالفك السفلي وتم إجراء عملية جراحية معقدة لها لاستئصال الورم بواسطة فريق طبي بوحدة جراحات الوجه والفكين وأورام الرقبة، وذلك بعد مناشدة شقيقها للمسؤولين عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.

واطمأن عبدالخالق، على الوضع الصحي للطفلة ومدي استقرار حالتها بعد نجاح العملية الجراحية، حيث سبق لها إجراء عملية جراحية منذ عام ولكن تجدد الورم مرة أخرى وتفاقم لدرجة أنها أصبحت غير قادرة على تناول الطعام أو الشراب، موجهاً شكره للفريق الطبي الجراحي والمعالج للحالة، وكذلك لأعضاء الهيئة التمريضية.

وقال الدكتور حمدى سعد مدير مستشفى سوهاج الجامعى، أنه تم استقبال الطفلة بعد مناشدة شقيقها عبر صفحات التواصل الإجتماعي، حيث تبين بعد الفحص والمتابعة ومناظرة الأشعة وجود ورم بعظام الفك السفلي، وعلى الفور تم وضع خطة التدخل الجراحي وخاصة أنها من ذوي الإحتياجات الخاصة وتعاني من مرض الشلل الدماغي مما يزيد من تعقيد التعامل معها، وكذلك تعقيد التدخل الجراحي والتخدير، لافتا إلى أنه بعد إجراء الفحوصات والإشاعات اللازمة للطفلة تقرر تجهيزها ودخولها لغرفة العمليات، حيث أجرى الجراحة فريق طبي بوحدة جراحة الوجه والفكين التابعة لقسم الجراحة العامة، بالتعاون مع قسم التخدير، موضحاً أنه تم استئصال نصف الفك السفلي، وعمل استعاضه للفك بواسطة شريحة تيتانيوم لإعادة بناء الفك.

وأشار سعد، إلى أن العملية استغرقت حوالي 4 ساعات، وتم نقل المريضة لغرفة العناية المركزة تحت الملاحظة، وعند استقرار حالتها نقلت لغرف الحجز المقررة لها وهي الآن بحالة صحية جيدة.