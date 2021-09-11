أخبار عاجلة

فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة» -
بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس -
«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير -
الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما -
سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي» -
اليوم السبت .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان سماع الدولي -
«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤ -
مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر الآن السبت 18 - 9 - 2021 (لحظة بحلظة) -
تركي آل الشيخ يرد على تصريحات حسين لبيب -
«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

للسجناء.. الكنيسة الأسقفية تبدأ تدريس الكتاب المقدس بالعربية والإنجليزية (صور)

Print
للسجناء.. الكنيسة الأسقفية تبدأ تدريس الكتاب المقدس بالعربية والإنجليزية (صور) للسجناء.. الكنيسة الأسقفية تبدأ تدريس الكتاب المقدس بالعربية والإنجليزية (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ القس يشوع يعقوب، راعى خدمة السجون التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، سلسلة لدراسة الكتاب المقدس للمساجين تتناول بعض الموضوعات الروحية مثل الخطية والخلاص والغفران حيث يقدم مجموعة من الأسئلة لحلها وتقديمها في الزيارة المقبلة بالإضافة لتوزيع الهدايا التذكارية لهم وتشجيعهم.

كما تُقدَم المسابقة باللغتين العربية والإنجليزية لتتناسب مع كل المسجونين، إذ واصلت الخدمة تقديم الدعم المعنوى وتسديد احتياجات المسجونين بمنطقة سجون القناطر الخيرية بعد فترة انقطاع بسبب .

وقالت سناء جميل منسقة خدمة السجون، إنه الكنيسة تقدم الخدمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية التي تتولى إصدار تصاريح الزيارات والسماح للسجناء بالصلاة الجماعية وإقامة الشعائر الدينية التي يقدمها القس يشوع بخيت راعى خدمة السجون شهريا كذلك فإن الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية يترأس صلوات الأعياد.

ولفتت إلى أنه تساعد الخدمة في تلبية الاحتياجات الجسدية من خلال تقديم مواد غذائية وملابس وتسديد الاحتياجات الروحية من خلال العظة الشهرية إذ بدأت خدمة السجون في الكنيسة الأسقفية منذ أكثر من عشرين عاماً وتُقدم الخدمة للرجال والنساء الأجانب نظراً لعدم وجود من يعولهم من الأهل والأصدقاء في .

وتابعت مسؤولة خدمة السجون: «يتراوح عدد السجناء الذين ترعاهم الكنيسة ما بين 150 إلى 200 سجين وسجينة كذلك ساعدت الكنيسة حوالى 27 سجين للوصول إلى بلادهم بعد انتهاء مدة عقوبتهم»، مضيفة: تقدم الخدمة للمسجونين الأجانب من دول مختلفة مثل الكاميرون، الصين، كولومبيا، الكونغو، بلجيكا، إنجلترا، إيرتريا، أثيوبيا، غانا، كينيا، لبنان، نيجيريا، البيرو، ، جنوب السودان، السودان، اوغندا، أمريكا وفنزويلا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤

«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤

«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961

«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961

مصرع فتاة في دسوق لتناولها الحبة السامة

مصرع فتاة في دسوق لتناولها الحبة السامة

ارتفاع جديد فى الإصابات .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

ارتفاع جديد فى الإصابات .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا