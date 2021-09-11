التحفظ على 19 «توك توك وتروسيكل» لسيره بالمحاور الرئيسية والكورنيش بالإسكندرية (صور)

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قادت المهندسة جيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول بالإسكندرية، حملة مكبرة بنطاق الحى يرافقها المختصين، حيث أسفرت الحملة عن التحفظ على 16 توك توك و٣ تروسيكلات تواجدوا فى الشوارع الرئيسية، وذلك تنفيذا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتغليظ عقوبة سير مركبات التوكتوك والتروسيكل بالمحاور الرئيسية والكورنيش.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقوبة المغلظة وهي غرامة فورية 10 آلاف جنيه غير قابلة للتخفيض نهائياً للتكاتك المضبوطة.

كان المحافظ حذر المخالفين بأنه اعتبارا من 31 أغسطس 2021، يمنع تماماً تواجد أي مركبات للتوكتوك والتروسيكل بالمحاور الرئيسية والكورنيش، وكلف رؤساء الأحياء والمرور وجميع الجهات المعنية بمصادرة المركبات المخالفة فوراً وتوقيع الغرامة المقررة وإتخاذ الإجراءات الرادعة ومحاسبة المقصرين.

وفى سياق متصل، أكد محافظ الإسكندرية على تكثيف الحملات الرقابية ومتابعة إزالة التعديات والإشغالات بالأسواق المخالفة علي مستوى الأحياء مع إتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديدة. وذلك في إطار سلسلة الحملات المكبرة التي تنفذها محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية استجابة لشكاوى المواطنين.

وتابعت الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة برئاسة هدى أبو كليلة بالتنسيق مع أحياء المنتزه أول المنتزه ثان وشرق، عدد من الحملات المكبرة التي شنت للتأكد من مدي الالتزام وعدم عودة الإشغالات بشارع المعهد الديني وشارع ٤٥ وكذلك وسوق باكوس وشارع مصطفى كامل. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وقادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب حملة مكبرة بسوق الجمعة لمتابعة مدى الالتزام بعدم إشغال الطريق العام والضوابط والإجراءات الاحترازية والالتزام بالخطوط التي تم رسمها علي الأرض مراعاة مسافات التباعد وعدم التزاحم.

ونفذ حي الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ، حملة لإزالة الإشغالات استهدفت شوارع طريق ٢٦ يوليو، أبي الدرداء، الخديوي، الزهري ، الفراهدة، حيث تم العمل على توسعة الطريق لسيولة الحركة المرورية وإزالة والتحفظ على عدد ٥٣ حالة إشغال متنوع .

الإسكندرية تتحفظ على 19 توك توك وتروسيكل لسيره بالمحاور الرئيسية والكورنيش (صور)

الإسكندرية تتحفظ على 19 توك توك وتروسيكل لسيره بالمحاور الرئيسية والكورنيش (صور)

الإسكندرية تتحفظ على 19 توك توك وتروسيكل لسيره بالمحاور الرئيسية والكورنيش (صور)