بدء اختبارات القبول الأخير للطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة المصرية اليابانية 14 سبتمبر

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قال الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية للعلوم والتكنولوجيا للشئون الأكاديمية والتعليم، ‏إنه بدءاً من غداً الأحد سيتم غلق باب التقديم لطلاب المرحلة الأولى الناجحين بالدور الأول للثانوية العامة بالجامعة .

وأوضح أنه وفقا جدول مواعيد آخر اختبارات لطلاب المرحلة الأولى والخاصة بالطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة، فإن ‏اختبار القبول الأخير بالنسبة لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات وإدارة الأعمال، سيكون يوم الثلاثاء ١٤ سبتمبر الجارى، على أن تجري المقابلة الشخصية للمجتازين لاختبارات القبول يوم الأحد 19 سبتمبر، وإعلان نتيجة القبول للطلاب المجتازين للمقابلة الشخصية في نفس اليوم.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن آخر موعد لتسليم الأوراق وسداد المصروفات للطلاب الذين اجتازوا اختبارات القبول والمقابلة الشخصية يوم 21 سبتمبر الجاري.