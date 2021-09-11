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قنا تستكمل المخطط التفصيلي لمنطقة الخدمات الإقليميه بحوض القصر وحاجر الجبل

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قنا تستكمل المخطط التفصيلي لمنطقة الخدمات الإقليميه بحوض القصر وحاجر الجبل قنا تستكمل المخطط التفصيلي لمنطقة الخدمات الإقليميه بحوض القصر وحاجر الجبل

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استأنفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا السبت أعمال تنفيذ المخطط التفصيلي بالمنطقة السادسة بمنطقة الخدمات الإقليمية (حاجر الجبل، حوض القصر) بشارع مصنع المكرونة، بمدينة قنا من خلال وضع العلامات الحديدية وفتح الشوارع بالمنطقة.

جاء ذلك بالتنسيق مع فرع هيئة المساحة بقنا، بحضور أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعضوية حسين الزمقان نائب رئيس الوحدة المحلية، والمهندسة غادة محمد مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، والمهندس شريف الدقاق، والمهندس صلاح حمادي، ممثلي فرع هيئة المساحة بقنا.

إعادة التخطيط بحوض القصر بقنا

ومن جانبه قال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا أن الأعمال تجري طبقا للجداول الزمنية المحدده بناءاً على توجيهات وتعليمات محافظ قنا بشأن تكيثف الأعمال نظرا لأهميته الكبيرة في التوسع العمراني لمدينة قنا، وطبقا لخطة الدولة في القضاء على العشوائيات والتوسع في إنشاء مناطق عمرانية جديدة مخططة ومقسمة وفقاً للاشتراطات البنائية الجديدة.

إعادة التخطيط بحوض القصر بقنا

المصرى اليوم

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