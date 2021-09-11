إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي «الشحتات والسرايرة» غرب الأقصر

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أنهت اللجنة العليا للمصالحات الثارية بالأزهر الشريف، بالتعاون مع لجنة مصالحات «صعيد خال من الثأر»، مصالحة ثأرية بين عائلتى «الشحتات والسرايرة»، بقرية أرمنت الحيط وسط حضور كوكبة من القيادات التنفيذية والشعبية واهالى القرية والقرى المجاورة، حيث تم تقديم القودة والكفن خلال جلسة الصلح لإنهاء خلافات بين العائلتين لفترة دامت منذ 2014، وتم التوصل إلى أن صاحب الحق يقدم له الكفن من العائلة الأخرى.

انهاء خصومة ثارية بارمنت

واشاد اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، بمجهودات كافة الأطراف التي ساهمت في الصلح بين العائلتين وحماية أبناء العائلتين بأرمنت الحيط من أية مشكلات مقبلة، قائلا: "أنا بشكركم جميعاً على الصلح كمدير أمن محافظة الأقصر، وتشرفت بتولى المنصب وأن أحضر جلسة الصلح، حيث لم يسبق لى طوال خدمتى 35 عاماً في وزارة الداخلية أن أحضر مثل هذا الصلح الجميل الذي أتى من القلوب، وأؤكد أن سياسة وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والتكليفات لكل المديريات هي إنهاء النزاعات والخصومات الثأرية بين العائلات على مستوى الجمهورية، وبالأخص في الأماكن التي تأصلت فيها تلك العادة منذ قديم الزمن".

انهاء خصومة ثارية بارمنت

كما قدم اللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، الشكر لرجال لجنة المصالحات وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب، ورجال الدين الإسلامى والمسيحي، والذين كان لهم دور كبير ونجحوا في الصلح بنية صافية بين الجميع لإنهاء الصلح بين الناس ووأد الفتنة، مؤكداً أن ذلك يأتى مواكباً لمبادرة كلنا واحد لدعم أبناء القرى، ومبادرة الرئيس «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصرى، مشدداً على أنه لا يوجد تطوير إلا بإقرار الأمن بين الجميع موجهاً الشكر لكلمن ساهم في المصالحة بين العائلتين.