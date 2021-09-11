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رسميًا.. إيهاب جلال مديرًا فنيًا لنادي بيراميدز خلفا لتاكيس جونياس

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رسميًا.. إيهاب جلال مديرًا فنيًا لنادي بيراميدز خلفا لتاكيس جونياس رسميًا.. إيهاب جلال مديرًا فنيًا لنادي بيراميدز خلفا لتاكيس جونياس

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أعلن نادي بيراميدز اليوم السبت 11-9-2021 إتمام إجراءات التعاقد مع إيهاب جلال لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الموسم المقبل خلفا لليوناني تاكيس جونياس.

وكانت جلسة جمعت إيهاب جلال ومسؤولى نادى بيراميدز أمس، شهدت الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع المدير الفني لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إتمام الالتعاقد مع إيهاب جلال بعد الاتفاق على كافة بنود العقد على أن يقود جلال تدريبات اللاعبين غدا الأحد، استعدادا لمواجهة سموحة في بطولة كأس ، والمقرر إقامتها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

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