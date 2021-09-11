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التعويضات مليون جنيه.. جمارك مطار الغردقة تضبط تهريب أدوية بشرية بحقائب سرية

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التعويضات مليون جنيه.. جمارك مطار الغردقة تضبط تهريب أدوية بشرية بحقائب سرية التعويضات مليون جنيه.. جمارك مطار الغردقة تضبط تهريب أدوية بشرية بحقائب سرية

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تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة هشام شرارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران بيجاسوس القادمة من مطار صبيحه الدولي بتركيا اشتبه محمد محمود فاوي في راكبه روسية الجنسية قادمة من ترانزيت تركيا أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها اية أشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجابت بالنفى
وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة على ابو الحسن مأمور الفحص اشراف رامى مروان رئيس قسم الفحص بالاشعة تلاحظ وجود اشياء معتمة بحقائب الراكبة

وبالعرض على جابر محمد موسى نائب مدير إدارة تفتيش الركاب قام بتكليف مينا نادي مأمور الجمرك تحت اشراف مهند سامي مدير حركه تفتيش الركاب بتفتيش امتعة الراكبة فتبين وجود 2400 عبوة أدوية (مراهم) تستخدم لجراحات المياه البيضاء للعين مخبأة داخل داخل عربه اطفال وقاع سحري بالحقائب وتم التحريز بلجنة مكونة من ومحمود خميس ومحمد رشاد بحضور مصطفي جنيدي ومحمود الشربيني من إداره الأمن الجمركي .وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 980 ألف جنيه قرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 6 لسنة 2021.

المصرى اليوم

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