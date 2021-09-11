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هل يمكن إلغاء أو تعديل مادة الحبس الاحتياطي؟.. وزير العدل يجيب

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هل يمكن إلغاء أو تعديل مادة الحبس الاحتياطي؟.. وزير العدل يجيب هل يمكن إلغاء أو تعديل مادة الحبس الاحتياطي؟.. وزير العدل يجيب

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قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وضعت على أسس علمية ودراسة واقعية، مشيرا إلى أن المشروعات القومية ومبادرة «حياة كريمة» إحدى الخطوات الهامة في ملف حقوق الإنسان.

وأضاف وزير العدل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، السبت: «استغرقنا وقتا طويلا لإعداد الاستراتيجية جنبا إلى جنب مع تنفيذ المشروعات القومية الضخمة"، مؤكدا أن كل التشريعات قابلة للتعديل لتحقيق أكبر قدر من مصلحة المواطن.

وعن إمكانية إلغاء أو تعديل مادة الحبس الاحتياطي، قال: «أى قانون قابل للتعديل والإلغاء.. كل ظرف له تشريع خاص به.. وبالتالي مقدرش أقول إن قانون الحبس الاحتياطي مش هيتغير للأبد.. كل الأمور بتحدد ويتشاف الوقت المناسب للتعديل أو الإلغاء».

المصرى اليوم

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