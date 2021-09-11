وزيرة الثقافة تزور قرية المعماري حسن فتحي غرب الأقصر

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تجولت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، لتفقد عدد من المشروعات والمنشأت الابداعية وبحث تطوير آليات عملها خلال المرحلة المقبلة، والتى تضمنت قرية المعمارى حسن فتحى الشهيرة بغرب الأقصر، والتى تضم عدد من المنشآت السياحية ومسجد ومسرح مميز مبنية بطراز اسلامى على هيئة مبانى ريفية، وحصلت قرية حسن فتحى، بغرب الأقصر على دعم لإعادتها لسابق تاربخها من منظمة اليونسكو ..

بدأت جولة وزيرة الثقافة في قرية حسن فتحى وشاهدة اعمال تطوير المسجد والمنازل كما وجهت بسرعة تطوير المسرح بهذه القرية التراثية بغرب الأقصر، كما حضرت الوزيرة احتفالية موسيقية لفرقة الأقصر للالات الموسيقية.

وزيرة الثقافة بقرية حسن فتحى بالاقصر

وزيرة الثقافة بقرية حسن فتحى بالاقصر

وزيرة الثقافة بقرية حسن فتحى بالاقصر