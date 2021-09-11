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13 وفاة و798 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

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13 وفاة و798 إصابة جديدة بكورونا في الأردن 13 وفاة و798 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 13 وفاة و798 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10531 وفاة و806012 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 2.91 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة الجمعة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12043 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات 59 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 64 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 507 حالات.

وأشار الموجز إلى تسجيل 381 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 783438 حالة.

كما أشار إلى إجراء 27414 فحصا مخبريا، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 9531594 فحصاً.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 11 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 15 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 15 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 25 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 9 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 6 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

جي بي سي نيوز

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